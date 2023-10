Rony a 13 ans et il vient de La Louvière. Passionné de chant, son rêve est de devenir soigneur animalier. Lors de l’annonce de sa sélection à The Voice Kids, Rony a eu la chance passer une journée entière auprès des soigneurs et des animaux. Pour son Blind, Rony a fait la différence avec sa reprise de " Adieu " de Slimane.