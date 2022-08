Ronquières : le festival confronté à une pénurie de main-d’œuvre

Tout sera prêt, mais il aura fallu plus de temps, cette année, pour monter les scènes et toute l’infrastructure, sur le site du plan incliné de Ronquières qui héberge pour la 10e fois, le festival cette année, comme l’explique Luc Messen, le régisseur général du festival : "on a dû allonger le temps de montage pour compenser le manque de personnes disponibles". Car les organisateurs ont été confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. "Il y a énormément de gens qui ont quitté l’activité pendant la pandémie, développe Jean-François Guillin, co-organisateur. Pendant huit mois, on a tenté de fidéliser ceux qui étaient les habitués. Les fournisseurs de matériel et de main-d’œuvre qu’on a perdue, il a fallu essayer de les remplacer, assez nombreux et de qualité. Capable en tout cas de faire le travail".