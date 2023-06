Ronquières : l’effondrement d’une porte du plan incliné provoque l’arrêt de la navigation fluviale

L’une des portes du plan incliné de Ronquières est tombée samedi après-midi. L’incident s’est produit en amont du plan incliné, alors qu’un bateau se trouvait dans l’un des bacs de l’ascenseur. Heureusement, sans conséquence pour ceux qui se trouvaient à bord. "Un câble de la porte du bac numéro un a cédé. Pour l’instant, un bateau qui transporte du blé est bloqué depuis ce jour-là, donc le trafic fluvial est également à l’arrêt à cet endroit. Nos équipes sont mobilisées pour trouver la solution la plus efficace et la plus rapide pour libérer le bateau et relancer le trafic", explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et infrastructures.

L’une des raisons évoquée serait l’usure d’un des câbles qui soutiennent la porte. Des travaux majeurs de ce bac numéro un étaient prévus depuis longtemps, mais comme le bac deux est en rénovation depuis 2018, les travaux d’entretien seraient plus compliqués à réaliser. "Ce sont des travaux qui vont entraîner une mise hors service complet de plus d’un an, mais nous ne pouvons commencer ces travaux tant que la rénovation du bac numéro deux est en cours, car nous avons besoin de ce second bac pour assurer la circulation des bateaux. La difficulté sur un ouvrage comme celui de Ronquières est de planifier des travaux sans perturber le trafic fluvial. Quand les deux bacs sont opérationnels, l’entretien est plus facile à gérer. La situation transitoire actuelle conduit à ne posséder qu’un bac en exploitation, ce qui génère des difficultés à a entretenir les équipements sans interrompre le trafic", ajoute Sarah Frere.

Les travaux de réparation risquent de prendre du temps à démarrer, car l’opération nécessite le déploiement d’une grue spéciale. Le temps que prendra la manœuvre est difficile à déterminer, le SPF évoque "plusieurs jours d’arrêt de la navigation".