Le trafic fluvial est fortement impacté sur le canal Bruxelles-Charleroi à la suite du problème technique qui a imposé, mardi, la mise à l'arrêt du Plan incliné de Ronquières. Les bateaux ne sont toutefois pas bloqués mais ils sont déviés vers Mons et vers Liège, au prix 200 à 250 kilomètres de déviation.

Le trafic fluvial a été interrompu mardi en fin de journée après un problème technique détecté au niveau du bac n°2, récemment sorti de maintenance et de modernisation. Le transit des bateaux au Plan incliné avait repris le 14 juillet au terme des longs travaux d'entretien au bac n°2. Le deuxième bac, n°1, est, quant à lui, à l'arrêt depuis la chute d'une porte, le 9 juin, causée par la rupture d'un câble. Des travaux de réparation du câble endommagé ont été lancés en même temps que des travaux de maintenance et de modernisation. "Le bac n°2 a été immédiatement mis hors service afin de garantir la sécurité du Plan incliné lui-même ainsi que des usagers de l'ouvrage", avait indiqué mardi Sarah Pierre porte-parole du SPW, qui précisait mercredi après-midi que les investigations techniques continuent afin de déterminer précisément l'origine de problème qui paralyse depuis mardi le bac n°2. Selon le SPW, un détour de plus de 200 kilomètres vers Mons et Tournai et de 250 kilomètres vers Liège s'impose aux bateliers à la suite au problème technique au Plan incliné. En moyenne, 255 bateaux franchissent chaque mois le Plan incliné de Ronquières, soit 3.014 bateaux de marchandises en 2022. 1.656.438 tonnes de marchandises ont transité par l'ouvrage sur le canal Bruxelles-Charleroi en 2022. Mis en service en 1968, le Plan incliné permet de compenser un dénivelé de 68 mètres en faisant glisser un bac contenant une ou plusieurs péniches.