Ronquières Festival : une édition d’une nouvelle ampleur tout en convivialité

Malgré une programmation plus coûteuse, l’évènement se veut toujours abordable. "Ce tarif raisonnable fait partie de l’ADN de Ronquières" insiste son organisateur. Une augmentation minime de 5 euros est tout de même observée. Résultat d’un jeu d’équilibre savant de ses organisateurs. "Aucun compromis n'est accordé sur les éléments de sécurité et du confort des festivaliers. Pour le reste, on est attentif à ne pas faire exploser les coûts". Outre le prix, Ronquières Festival "a vraiment à cœur de garder cette proximité avec les scènes et l’artiste". Rester à taille humaine et éviter la tentation de grossir continuellement est l’objectif principal de ce festival. Cette année, ce sera donc de manière contrôlée et limitée que l’évènement poursuivra son expansion. Ses organisateurs ont en effet augmenté la capacité d’accueil de 30% soit 28.000 participants par jour pour un total maximum de 80.000 spectateurs. "Lorsque l’on dépasse les 30.000 spectateurs on devient une très grosse machine. Mais pour nous il est important de garder ça à l’esprit et de garder cette proximité et l’ADN du Ronquières Festival".