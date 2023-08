Ronquières Festival : 3e jour maintenu... et une édition 2024 annoncée !

Après Jeanne Added et Benjamin Biolay, ce sont les écossais de Franz Ferdinand, très attendus du public, qui sont montés sur scène dès 21h pour une prestation d'un peu moins de 50 minutes. C'est l'inévitable "The Dark Of The Matinée" qui ouvre le feu et le groupe ne semble pas fatigué d'enchaîner les dates lors de cette tournée, qui faisait escale hier soir encore à Tirlemont.