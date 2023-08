Ronquières Festival : 3e jour maintenu... et déjà une édition 2024 annoncée !

Après Jeanne Added et Benjamin Biolay, ce sont les écossais de Franz Ferdinand, très attendus du public, qui sont montés sur scène dès 21h pour une prestation d'un peu moins de 50 minutes. C'est l'inévitable "The Dark Of The Matinée" qui ouvre le feu et le groupe ne semble pas fatigué d'enchaîner les dates lors de cette tournée, qui faisait escale hier soir encore à Tirlemont. Seulement 13 titres ont été joués ce dimanche à Ronquières en raison de l'adaptation forcées des horaires, dont le désormais classique "Take Me Out".

Voici la setlist de la soirée :

The Dark of the Matinée

No You Girls

Evil Eye

Walk Away

Build It Up

Do You Want To

Right Action

Lucid Dreams

Love Illumination

Michael

Take Me Out

Knock Knock

This Fire