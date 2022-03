Ronquières : De nouveaux noms dans un line-up déjà incroyable

Du 05 au 7 août prochain, Ronquières fera le choix de la fierté nationale. Les artistes belges à l’affiche s’enchaînent et c’est plutôt réjouissant. Le samedi on nous avait déjà annoncé des noms comme ceux de Charles ou Doria D, le dimanche Mustii et Ykons étaient de la partie et sont rejoints par Goose, du rock aux influences électro (ou l’inverse ?) qui fera parfaitement vibrer la foule, notamment avec leur titre Synrise. Le dimanche, la pop ensoleillée d’Aprile réjouira les cœurs et, on l’espère, s’appréciera sous quelques rayons !

Les plus belles surprises se trouvent lors de la première journée de festival, le vendredi 5/08 avec évidemment en tête d’affiche Orelsan mais aussi des noms comme Moji X Sboy, véritable coup de cœur chez Tipik en 2021 et qu’on attend avec impatience de voir évoluer sur scène ! Emma Peeters et toute la douceur de son projet seront également de la partie, tout comme Saskia, découverte sur Tipik avec La Mer, ou encore "C'est la règle".