Ronny Deila va découvrir l'enfer de Sclessin: "Je suis excité à l’idée de commencer la saison à la maison"

Une semaine après la Supercoupe de Belgique, le championnat débute officiellement ce vendredi avec déjà un choc entre le Standard de Liège et La Gantoise. Les Liégeois restent sur l’une des pires saisons de leur histoire et voudront donc se racheter auprès de leurs fans. Pour diriger les Rouches, la nouvelle direction a jeté son dévolu sur Ronny Deila qui s’apprête à vivre son baptême du feu à Sclessin.

"Nous sommes tous heureux ici au club. C’est quelque chose d’important de venir travailler avec le sourire et nos derniers matchs nous ont donné beaucoup de confiance. Beaucoup de choses ont changé au sein du club et nous en sommes encore qu’au tout début du processus mais mes cinq premières semaines ici ont été très positives. Tout le monde travaille très dur et nous avons déjà progressé depuis la reprise" se réjouit Ronny Deila qui découvrira l’enfer de Sclessin pour la toute première fois. "Je suis excité à l’idée de commencer la saison à la maison devant nos fantastiques supporters. Mais d’un autre côté, il ne s’agit que d’une rencontre avec trois points à la clé. Nous devons rester concentrés et être performants. Si nous sommes prêts ? Nous devons l’être ! Nous sommes prêts à entamer le championnat et je suis sûr que Gand l’est tout autant."

La saison passée, le Standard ne s’est imposé que quatre fois à domicile (trois victoires en championnat et une victoire en Coupe de Belgique). Pour le coach norvégien, cela doit changer et il espère refaire de Sclessin une forteresse imprenable. "Nous devons tout donner sur le terrain. Nous devons recréer ce lien entre nous et nos supporters. Nous devons nous estimer heureux d’avoir un tel stade, de tels supporters et une telle ambiance et nous devons en tirer profit."