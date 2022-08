Ronny Deila sur l’atmosphère de Sclessin après sa première victoire officielle : "c’est similaire au Celtic Park mais c’est encore mieux ici"

Ronny Deila peut souffler. L’entraîneur des Rouches fête sa première victoire officielle avec le succès des siens face au Cercle Bruges pour la troisième journée de Pro League. Interrogé sur l’atmosphère des jours de fête à Sclessin, le coach Norvégien n’a pas manqué de tarir d’éloges les supporters liégeois : "c’est une victoire très importante pour tout le monde. Avec l’atmosphère aujourd’hui, c’est une bonne journée !"

Au micro d’Eleven, Ronny Deila notait la différence entre l’ambiance du Celtic Park (ndlr : il a entraîné le Celtic Glasgow de 2014 à 2016) et celle du stade Maurice-Dufrasne. "C’est très similaire mais il y a une différence pour les matches de championnats, il n’y a pas cette ambiance au Celtic Park, c’est encore mieux ici.", sourit Deila, dithyrambique envers ses supporters.

Sur le contenu, la victoire des Rouches 2-0 (doublé de Selim Amallah sur penaltys) a rassuré le Norvégien. "Beaucoup de choses m’ont plu. On était organisé, discipliné, on a travaillé dur. On a suivi le plan de jeu qu’on avait établi. On les a empêchés de s’approcher du but et c’est très dur à effectuer avec ce genre d’équipes parce qu’on ne gagne jamais de ballons dans leur partie de terrain, ils sont très directs. Je pense qu’on mérite de gagner. Ça va nous donner de la confiance pour le futur.", analyse-t-il.

Si le Standard a fait le plus dur en première période, la deuxième était un peu plus calme, un peu trop calme sans doute. Deila le sait, il faudra se créer plus d’occasions encore les prochaines semaines. "On devrait créer encore plus d’occasions avec autant d’opportunités dans le dernier tiers du terrain. Mais c’est la partie la plus dure à faire en football.", détaille Deila. Le Standard peut fêter et (enfin) souffler avant son déplacement à Westerlo samedi prochain.