Ronny Deila (Standard) : "Ostende n’a pas dû comprendre ce qui leur arrivait dans les 30 premières minutes"

Le Standard de Liège s’est imposé logiquement à Ostende ce samedi soir. Une victoire qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite mais qui souligne également le véritable niveau que peuvent afficher les Liégeois. Ronny Deila décrypte la performance des siens.

Mener de trois buts en déplacement avec seulement une vingtaine de minutes, difficile de faire mieux pour une équipe. "Je retiens vraiment cette première demi-heure. On ne peut pas être bien meilleurs que ça. Nous avons trois opportunités et nous marquons à chaque fois. Ostende n’a pas touché le ballon et n’a pas dû comprendre ce qu’il se passait. Cela montre le niveau que l’on peut affiché quand nous sommes à notre maximum" se satisfaisait l’entraîneur au micro d’Eleven.

Une belle entame de match qui aurait bien pu être gâchée par un petit relâchement après la pause notamment. "Nous avons commencé à reculer et jouer trop lentement. Nous n’avons pas réagi assez vite à leur changement de style, détaille le mentor liégeois. Nous aurions pu marquer davantage mais ce n’est pas facile de venir. En perdant, nous aurions été dans une situation délicate pour le top 8." L’objectif de fin de saison des Rouches ? "Nous voulons gagner tous nos matchs. Pour le top 4 notre position est compliquée mais également le top 8 même si suffisant avec une autre victoire mais je le répète on veut tout gagner."

Ce discours plaira probablement aux nombreux supporters présents à la côte belge ce samedi. "Nous savons que nous sommes suivis et c’est très bien de pouvoir leur rendre. J’ai déjà hâte de revenir à la maison et de jouer une grosse équipe la semaine passée" souriait le coach norvégien. Voilà donc Genk prévenu.