Ronny Deila sous le charme de l’ambiance de Sclessin : "Des amis fans de foot anglais n’ont jamais rien vu d’aussi fou"

L’entraîneur du Standard Ronny Deila s’est confié à Pascal Scimè à l’occasion d’un entretien de plus d’une heure lors duquel il a abordé de nombreux sujets en toute sincérité et sans langue de bois. Le Norvégien, passé notamment par le Celtic, a dû trancher : qui sont les meilleurs supporters ? Ceux des "Celts" ou des Rouches ?

"Le Celtic a plus de supporters. Ils sont dix millions à soutenir ce club. C’est presque une religion là-bas. C’est une grande famille et je ressens la même chose au Standard. Ce qui est une bonne chose car on a l’impression d’accomplir quelque chose ensemble", a-t-il confié.

Il a ensuite pointé quelques différences entre le Celtic Park et Sclessin : "Lors d’un match de championnat, Glasgow est calme, ce qui n’est pas le cas dans les grands matches européens. Et quand vous affrontez les Rangers, l’atmosphère est incroyable. Mais au Standard, l’ambiance y est supérieure en moyenne durant toute la saison. Des amis fans de foot anglais, de Liverpool et Manchester United, sont venus me voir à Sclessin et ont dit qu’ils n’avaient jamais rien vu d’aussi fou. Ils n’avaient jamais vu une telle ambiance en Angleterre. Et je suis tout à fait d’accord. C’est parce qu’à Sclessin, les 30.000 supporters présents ne sont pas des touristes. En Angleterre, 50% d’entre eux sont des touristes. Nous devons donc en être fiers. Et le club doit être très fier. C’est un stade spécial avec des supporters spéciaux".

Des propos qui devraient faire plaisir aux supporters du Standard, rapidement tombés sous le charme de Ronny Deila.