Ronny Deila sort du silence après son départ du Standard pour Bruges : "Nous vivons dans un monde cruel… c’était une décision évidente"

Le 25 mai dernier, le Standard confirmait le départ de son entraîneur Ronny Deila pour le Club Bruges. Depuis ce jour, Deila a préféré garder le silence, n’expliquant pas son choix quelque peu surprenant. C’est finalement dans la presse norvégienne que le désormais ex-coach du Matricule 16 a décidé de s’exprimer.

"Vous savez, j’ai l’ambition d’aller le plus loin et haut possible en football, c’était donc une décision évidente pour moi", a-t-il expliqué au journal Telemarksavisa. "Nous vivons dans un monde cynique et cruel. J’essaie de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent à moi. Puis, je fais de mon mieux. C’est une vie amusante, mais fatigante. Le football de haut niveau est une activité dévorante, mais je ne connais pas d’autre vie. Je n’ai pas pris de temps pour moi depuis que je suis dans le football".

"Les circonstances et les bases sont meilleures à Bruges", a poursuivi Deila pour justifier son choix de quitter le Standard. "Ce sera un magnifique défi. Les ambitions ? Il n’y a rien de plus à dire que : le titre, jouer l’Europe et y prester. Les ambitions sont très élevées".

Enfin, Ronny Deila a comparé le Club Bruges au… Celtic, son ancien club. "Je pense pouvoir mettre le Club Bruges au niveau du Celtic Glasgow, c’est à peu près la même chose. Le Celtic a probablement plus de supporters mais sur le plan sportif, c’est comparable", a-t-il conclu.

L’entraîneur norvégien sera officiellement présenté le 26 juin aux supporters brugeois, à l’occasion du premier entraînement de la prochaine saison.