Ronny Deila : "Si on ne prend pas de meilleurs joueurs, on sera dans une situation difficile l’an prochain"

Beaucoup d’incertitude en vue de la saison prochaine

"Je suis très heureux ici. Je n’ai pas eu de contact avec Bruges. J’ai un contrat de trois ans, je ne vois pas de raison de ne pas le respecter. Mais bon on ne sait jamais ce qui arrive dans le football", a-t-il commenté à propos des rumeurs "fausses" d’une approche des Blauw en Zwart.

"On en veut toujours plus pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs mais on verra avec le club ce qui est possible de faire", a-t-il ensuite ajouté concernant les ambitions du club.

"Il y a beaucoup d’instabilité dans l’équipe car il y a des joueurs en prêt qu’on ne sait pas si on conservera et des jeunes joueurs qui ont la nécessité d’être bien entourés. Cela engendre beaucoup d’incertitude en vue de la saison prochaine. Si on prend des joueurs qui ne sont pas meilleurs que ceux qu’on a, on sera dans une situation difficile. Je pense ceci dit qu’on est bien en ce moment. Mais tout cela n’est pas gratuit et c’est pour ça qu’on a beaucoup de joueurs en prêt", a analysé un Deila qui se dit "confiant" dans le fait que le Standard "sera meilleur individuellement et également collectivement la saison prochaine".

"Quand on voit où on était l’an dernier et où on est maintenant. Ce sont deux mondes différents", a notamment déclaré Deila au cours de cette conférence de presse.