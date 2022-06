Ronny Deila, séduit par le Standard : "Refaire progressivement du club l'un des plus grands de Belgique"

"Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Ronny Deila au Standard de Liège. Ronny est un coach de réputation internationale qui a accompli un travail de qualité et remporté de nombreux succès et trophées dans différents clubs et championnats. Son expérience, sa passion du football et son enthousiasme envers notre club et notre projet vont être de réels atouts pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous sommes impatients de commencer cette collaboration que nous espérons la plus fructueuse possible", indique lui Pierre Locht, nouveau CEO du club liégeois.

Le coach norvégien devrait diriger son premier entrainement au Standard ce mercredi.