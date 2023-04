Ronny Deila revient sur son passé et son mal-être au Celtic : "Je me disais que je ne pouvais pas m’en sortir…"

Né à Porsgrunn, une commune située dans le comté du Telemark, au sud-ouest de la Norvège, au milieu des années 70, Ronny Deila grandit à la ferme avec ses parents, sa sœur et "beaucoup d’animaux…". Rapidement, le jeune Ronny comprend que le milieu agricole n’est pas fait pour lui. "Je vivais à la ferme, mais je vivais aussi sur le terrain, avec les amis que j’avais dans mon équipe. J’ai eu une très belle enfance avec beaucoup de liberté. C’est très important pour moi de me sentir libre. J’ai besoin de prendre mes propres décisions. J’ai senti qu'être fermier n’était pas ma voie. Le football m’a sauvé".

"Après l’école, j’allais à l’entraînement et je rentrais à la maison. Si je ne faisais pas mes devoirs, je savais que je ne pourrais pas jouer au football. Je n’aurais plus cette liberté. Ma mère m’a toujours dit qu’il fallait s’instruire et qu’elle ne se plaindrait plus une fois que j’aurai fini l’université". Pour faire plaisir à ses parents et surtout à sa mère, Deila a donc obtenu son diplôme en éducation physique à l’âge de 23 ans, alors qu’il jouait déjà en première division norvégienne. "J’ai toujours travaillé à côté du football parce que je trouvais ça tellement ennuyeux de traîner dans les cafés ou de rester assis à la maison et jouer à la PlayStation. Ce n’était pas pour moi. J’ai entraîné des équipes très tôt. J’ai formé des entraîneurs et des dirigeants dès l’âge de 24 ou 25 ans. Je pense que le côté entraîneur m’est venu très tôt", confie-t-il.

Si j’étais un joueur du Standard, je ressemblerais… à Noë Dussenne !

Fan du ballon rond, Ronny Deila n’a néanmoins jamais rêvé de devenir footballeur. Il aurait d’ailleurs pu choisir de jouer avec ses mains plutôt qu’avec ses pieds. "Dans ma région, nous n’avions pas de bonne équipe de football. Nous étions bons en… handball". Le Norvégien s’est donc essayé au handball avant de définitivement se consacrer au foot. "Quand j’étais jeune, j’étais un numéro dix. J’étais très dribbleur, créatif, je marquais beaucoup de buts, je faisais des passes décisives, j’étais aussi un leader. Mais j’étais aussi grand et très maigre. Le manque de vitesse était sans aucun doute mon plus grand défaut. À 17 ans, je suis allé dans la plus grande équipe de la région, aujourd’hui au sommet en Norvège. J’y suis resté 12 ans et j’ai été capitaine dès la première année. J’étais d’abord ailier gauche puis j’ai été sélectionné en équipe nationale en tant que défenseur central. Je pense que si je jouais au Standard actuellement, je ressemblerais plus à Noë Dussenne ! Un joueur pas très rapide mais avec une bonne intelligence, du leadership, bon dans les airs et qui peut aussi bien manier la balle".