Ronny Deila, réaliste après la défaite du Standard : "Il faut qu’on accepte notre situation"

Le Standard s’est lourdement incliné face à OH Louvain ce dimanche à Sclessin. Après trois défaites en cinq matches, le bilan commence à être inquiétant pour les Liégeois en ce début de saison.

C’est pourtant un Ronny Deila réaliste qui se rendait à l’interview d’après match. "La semaine passée face à Westerlo j’étais très déçu car on n’était pas organisé et on n’a pas travaillé en équipe. Or ce dimanche, on a vu des choses positives en première période mais ils ont eu deux occasions et ont marqué à chaque fois. Cela nous a mis dans l’embarras. On était organisé et on a respecté ce qui était prévu. On doit juste se montrer plus décisif sur nos occasions et mieux défendre dans la surface".

Le Standard a déjà encaissé douze buts en cinq rencontres. De quoi inquiéter le coach liégeois ? "Evidemment que je le suis mais il faut qu’on accepte notre situation, c’est notre niveau. Tout peut s’améliorer mais il faut croire en ce qu’on fait. Si on y croit, les résultats viendront. Je vois une équipe qui travaille et qui respecte les consignes".

Pour la première fois de la saison, les supporters Rouches ont montré des signes de mécontentement dans les tribunes de Sclessin. "Je les comprends car ce club a une histoire et des ambitions. Je n’ai aucun problème avec leur mécontentement. Ils nous ont encouragés pendant toute la partie et j’en suis reconnaissant. Si on reste tous ensemble, les résultats viendront", conclut le T1.

Le Standard tentera de tourner la page dès la semaine prochaine lors de son déplacement à Courtrai.