Ronny Deila quitte le Standard : un an plus tard, repartir de zéro...

"Quand on n'a pas d'argent, on a des idées" demeure le mantra de la bande à Josh Wanders. En bons businessmen qu'ils sont, les agents de 777 Partners auront réussi à amener de la qualité au stade Maurice Dufrasne sans délier les cordons de la bourse outre mesure. Mais les Steven Alzate, Philip Zinckernagel ou Filippo Melegoni ne sont que prêtés et ils repasseront par la case de leur club propriétaire avant d'envisager un futur dans le Cité Ardente.

D'autre profils, comme Gojko Cimirot, Noë Dussenne ou Kostas Laifis ne porteront plus la vareuse rouge l'année prochaine, sauf contre-ordre. D'autres pourraient-ils les rejoindre dans la case des départs ? Une chose est certaine, 777 Partners n'a pas débarqué à Liège par charité chrétienne : au contraire, ils sont là pour faire de l'argent, si possible à court terme. Outre une clause pour libérer Deila qui devrait renflouer les caisses, doit-on s'attendre à des départs de joueurs à la valeur marchande intéressante comme ce fut le cas par le passé ? Auquel cas, les noms de William Balikwisha et Cihan Canak comptent parmi les plus bankables du noyau.