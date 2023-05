Ronny Deila quitte le Standard et débarque au Club Bruges

Ronny Deila a mis fin au suspense. Selon la DH, le coach norvégien a annoncé sa décision de quitter le Standard et de rejoindre le FC Bruges la saison prochaine. Il quitte le club avec effet immédiat et ne sera donc pas sur le banc pour les deux derniers matches de la saison contre le Cercle et La Gantoise.



Le Club Bruges a fini par attirer Ronny Deila au stade Jan Breydel. Le désormais ancien coach du Standard a quitté le bord de Meuse pour s’engager avec les Blauw en Zwart qu’il guidera donc la saison prochaine. Un dédommagement, estimé à hauteur de 2 millions d’euros par la presse, sera versé au Standard qui disposait d’un contrat le liant à Deila jusqu’en juin 2025.

Arrivé l’été dernier dans la Cité Ardente, Deila était rapidement parvenu à fédérer une équipe en plein doute autour de lui. S’il n’a finalement pas réussi à qualifier le Standard pour les playoffs 1 (6e de la phase classique), le Norvégien a séduit tout au long de son expérience liégeoise, exposant notamment ses qualités de meneur d’hommes.

Des qualités qui ont manifestement convaincu le Club Bruges de miser sur lui. Peu avant l'officialisation, Nicolas Frutos avait d'ailleurs évoqué cet attrait brugeois sur le plateau de la Tribune. "On dit qu'il a l'ADN du Standard mais il colle aussi parfaitement à celui de Bruges. C'est un entraîneur qui dégage de l'ambition, un comportement correct. Ils ont un noyau exceptionnel, avec un entraîneur pareil, ils sont directement candidats au titre" martelait l'ancien buteur d'Anderlecht. Dans la Venise du Nord, Ronny Deila succédera à Rik De Mil, intérimaire qui a guidé les Brugeois en fin de saison après les échecs de Carl Hoefkens d’abord et de Scott Parker ensuite.

Ancien entraîneur de Stromgodset (Norvège), du Celtic Glasgow (Écosse), de Valerenga (Norvège) et de New York City (USA), Ronny Deila s’apprête donc, à 47 ans, à connaître le 7e club de sa carrière d’entraîneur.