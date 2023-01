Ronny Deila préface le match contre Eupen : "Je suis confiant, nous avons de bonnes chances de gagner"

Le Standard a sombré lors de la dernière journée de championnat en s’inclinant 4-1 à l’Antwerp. Ronny Deila en veut plus de la part de ses joueurs et ce dès ce vendredi contre Eupen.

Depuis le début de l’année, l’équipe de Ronny Deila n’a remporté qu’un seul de ses quatre matchs. En cause, notamment, le manque d’occasions et de concrétisation de celles-ci. Titulaire lors de ces quatre matchs, Stipe Perica est en difficulté. L’attaquant n’a marqué qu’un petit but et a même été sorti à la mi-temps du match à l’Antwerp par son entraîneur, conscient de la situation. "Il traverse une période difficile, mais, à l’Antwerp, il n’a pas été aidé. Cihan Canak jouait trop bas durant la première mi-temps et n’a pas été menaçant. Stipe travaille dur tout le temps et, tactiquement, il est bon défensivement. C’est un très bon finisseur quand il a des occasions dans le rectangle. Il doit être plus agressif, plus puissant, être menaçant et attaquer les espaces."

Ce vendredi, les Liégeois affrontent Eupen. Les Pandas luttent contre la relégation, mais Ronny Deila prend son adversaire au sérieux. "C’est une équipe différente de celle que nous avions affrontée la dernière fois car ils ont changé d’entraîneur. Ils ont de bons joueurs de football, une bonne structure et ils travaillent dur. Je suis confiant, nous avons de bonnes chances de gagner si nous jouons au niveau auquel nous avons joué contre Malines et Seraing."

Après la réception d’Eupen, le Standard se déplacera au Cercle Bruges avant de jouer contre Courtrai. Trois équipes que les Liégeois doivent battre s’ils veulent atteindre leur objectif de top 8. "Ce sont des matchs importants qui peuvent nous permettre de nous installer à une bonne position. Mais il n’y a pas d’équipe facile à jouer. Regardez Anderlecht qui gagne à Seraing dans les dernières minutes ou Charleroi qui prend un point contre le Club Bruges."

Le match entre le Standard et Eupen est donc programmé ce vendredi à 20h45.