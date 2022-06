Ronny Deila nouvel entraîneur au Standard, ça chauffe

Il n’y a plus d’obstacle afin que Ronny Deila ne devienne le nouvel entraîneur du Standard. C’est en substance ce qu’écrit la DH ce samedi, annonçant un accord entre le club liégeois, l’entraîneur et le New York City FC.

Il ne manquerait plus que la signature au bas des documents pour sceller l’accord, qui pourrait permettre au Standard de lancer enfin sa saison 2022-2023. L’entraîneur a toujours été la cible première des nouveaux dirigeants liégeois, 777 Partners. Après la confirmation de Pierre Locht au poste de CEO jeudi, l’organigramme du club prend forme.

Fergal Harkin a donc mené à bien sa première mission d’importance en tant que directeur sportif. Il a posé son premier choix en activant ses connexions au sein du City Group. L’ancien défenseur central est un adepte du 4-3-3 (avec un ou deux médians défensifs), c’est le schéma qu’il a le plus souvent utilisé dans sa carrière. Au Celtic, il avait opté pour 4-2-3-1.

Deila est encore sous contrat avec le New York City FC pour un an. Le technicien de Porsgrunn (46 ans) possède déjà quelques lignes intéressantes à son palmarès. Il a été champion de Norvège avec Strømsgodset IF (2013), deux fois champion d’Écosse avec le Celtic (2015 et 2016) et a gagné de la Coupe de la MLS avec New York (2021).