Ronny Deila ne passe pas par quatre chemins : "On n’a rien créé, c’est décevant, je suis vraiment déçu"

A l’image de ses joueurs, c’est un Ronny Deila abattu et franchement déçu qui s’est présenté à l’interview après le match face à Courtrai. Logique, ses hommes ont sans doute montré l’un de leurs pires visages de la saison, ne se révoltant pas (ou quasi pas) après le but d’ouverture du KVK. A froid, après une longue discussion dans le vestiaire, le coach norvégien a tenté d’analyser et de pointer les manquements de son équipe.

"Une mauvaise performance" avance-t-il, d’emblée, sans détour au micro d’Eleven Sports. "On n’a pas respecté les choses dont on avait parlé avant le match. Les 25 premières minutes étaient les pires. Le stade était quasi comble, l’ambiance excellente mais eux sont mieux rentrés dans leur partie que nous. Ils se battaient plus, gagnaient les duels, faisaient davantage circuler le ballon. Par la suite, on est rentrés dans le match, on a pas mal fini la 1e mi-temps. Mais voilà, la qualité dans la dernière partie du terrain n’est pas suffisante. Combien de centres, combien de phases arrêtées n’ont rien donné. En 2e mi-temps, on est bien revenus, on les a fait reculer mais on n’a rien créé. Eux, au contraire, ont créé des choses. Donc ils méritent de gagner. On est vraiment déçus."

Questionné sur son discours dans le vestiaire, Deila l’a joué franco : "Je leur ai dit qu’on a été bien en dessous de nos standards. Les 25 premières minutes, on ne faisait que perdre le ballon. Quand on le récupérait, on ne le gardait pas. On n’était pas là dans les duels. Mais on doit oublier ce match et aller de l’avant. On savait que Courtrai aller être présent dans les 1 contre 1. Ils ont gagné trop de duels. Ensuite, on a pris le dessus, mais encore une fois, on doit être bien plus présents à la finition. Avec tous ces centres et ces phases arrêtées, on doit se créer plus d’occasions. Les phases arrêtées sont souvent un bon indicateur pour montrer à quel point une équipe veut gagner un match. On se créé quoi ? 10 corners ? On n’en fait rien. Eux se créent un corner et ils marquent. C’est décevant d’un point de vue de l’envie et de l’engagement."