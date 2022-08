Ronny Deila longuement ovationné après le match du Standard à Courtrai

Le Standard a battu Courtrai (0-1) ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de Pro League. Selim Amallah a offert la victoire aux Rouches et trois précieux points au classement. Le club liégeois a pu compter sur ses supporters, qui ont fait le déplacement en nombre. Ils étaient plus de 600 dans les tribunes du stade des éperons d’or et se sont fait entendre durant toute la rencontre.

A la fin du match, la joie était logiquement de leur côté. Ils ont célébré la victoire durant de nombreuses minutes. Ils ont même demandé au photographe du club d’aller rechercher Ronny Deila, rentré dans les vestiaires avec son équipe.

L’entraîneur du Standard est donc revenu sur la pelouse et a été salué les supporters encore présents. Il a serré des mains, pris de selfies et s’est plié à des échanges informels avec ses supporters.