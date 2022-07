Ronny Deila : "Le Standard a des jeunes très talentueux, c’est bon pour le futur du club"

Ronny Deila a vécu une première mouvementée sur le banc liégeois ce vendredi soir face à La Gantoise (2-2). Malmenés et réduits à dix très rapidement, les Rouches sont parvenus à arracher l’égalisation en fin de partie pour le plus grand bonheur du coach norvégien.

"Je suis très heureux de notre performance. On a rapidement été réduits à 10, ce qui a rendu les choses très difficiles. Mais les joueurs ont eu un bon état d’esprit, ils se sont battus pour les autres. Et quand tu as des supporters comme les nôtres, c’est très difficile de jouer contre nous. Je suis très fier de mes joueurs aujourd’hui", a confié Deila au micro d’Eleven Sports à la fin de la rencontre. "On va dans la bonne direction. Le but à la fin était épique. Je m’en souviendrai".

Jeudi, à l’entraînement, Dussenne avait manqué une tête similaire à son but égalisateur de ce soir parce qu’il avait fermé les yeux. "Il les a ouverts ce soir", a plaisanté le nouvel entraîneur liégeois, "le centre de Canak est incroyable. Et Dussenne a fait une belle course et planté une belle tête".

Pour son premier match, Ronny Deila a fait confiance à de nombreux jeunes. Lucas Noubi (17 ans), Nathan Ngoy (19 ans), Cihan Canak (17 ans) : tous ont bien performé. Seul le pauvre Calut (19 ans), exclu dès la 14e minute de jeu, est passé à côté de sa rencontre. "Balikwisha est aussi bien monté alors qu’il n’avait jamais joué à cette position. On a des jeunes très talentueux. C’est bon pour le futur du club".