Ronny Deila, le coach du Standard toujours privé de Ngoy, Laifis et Emond pour le derby face à Seraing

Après la mini-trêve imposée par l’équipe nationale, les clubs de Pro League seront sur la brèche ce week-end. Pour ouvrir cette 10e journée de championnat, le Standard recevra son voisin du FC Seraing, vendredi soir, au stade Maurice Dufrasne. Les Rouches, qui restent sur une série de quatre victoires consécutives et une prestation de haut vol face au Club de Bruges, vont aborder le derby liégeois avec un moral au zénith.

Pourtant, quatre joueurs fréquentent toujours l’infirmerie de Sclessin et feront donc l’impasse sur ce derby. Kostas Laifis, qui s’est occasionné une déchirure aux ischios est toujours indisponible. Le défenseur chypriote reprendra toutefois les entraînements lundi prochain et pourrait donc entrer en ligne de compte pour le déplacement à Charleroi du 9 octobre. Ronny Deila, l’entraîneur du Standard, devra aussi se passer des services de Nathan Ngoy en défense. Le jeune Liégeois, qui souffre d’une déchirure à l’arrière de la cuisse, n’est pas encore rétabli alors qu’un autre joueur de l’arrière-garde des Rouches, Alexandro Calut, touché à la hanche, devra également faire l’impasse sur ce match. Ce qui est aussi le cas aussi de Renaud Emond. L’attaquant, blessé au genou, a encore besoin de repos avant de pouvoir renouer avec la compétition. En revanche, Nicolas Raskin, qui a été contraint de quitter le groupe des Diablotins cette semaine, est rétabli et s’est entraîné normalement avec le Standard. Il sera donc bel et bien opérationnel vendredi face à Seraing.

Ronny Deila pourrait donc bien reconduire l’équipe qui a terrassé le champion en titre même si le coach norvégien pourra compter sur deux nouveaux joueurs. Marlon Fossey, le défenseur américain qui évoluait à Fulham, et Steven Alzate, le milieu de terrain international colombien prêté par Brighton mais qui n’avait pas pu jouer contre Bruges, sont désormais en ordre sur le plan administratif. Les deux joueurs, transférés juste avant la clôture du mercato, ont en effet obtenu leur permis de travail et sont désormais qualifiés. Cela offre de nouvelles possibilités à Ronny Deila avant d’affronter le voisin sérésien, qui sera privé lui aussi de joueurs clés comme Gérald Kilota, Daniel Opare et Christophe Lepoint.