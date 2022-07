Ronny Deila, le coach du Standard : "Attention, cette équipe de Genk a été impressionnante"

C’est un Ronny Deila toujours en phase d’apprentissage qui s’est présenté devant la presse pour préfacer le match contre Genk (dimanche, 13h30). Heureux de découvrir son nouvel environnement, il s’est dit satisfait de la première sortie officielle de ses joueurs, qui ont sauvé un point in extremis face à La Gantoise lors du match d’ouverture du championnat. "Je suis content de l’attitude, de l’engagement et de la discipline des joueurs pendant cette première rencontre. La manière avec laquelle ils ont joué en infériorité numérique était impressionnante. Il faut bâtir là-dessus. Il y a eu plusieurs performances individuelles intéressantes, comme Cimirot, Ohio, Laifis, Emond, Bodart ou Canak, qui a fait la différence sur le but." Le jeune Cihan Canak est l’une des curiosités de ce début de saison. A 17 ans, il a tout pour plaire au public liégeois. "Canak, Lucas Noubi, Alexandro Calut… Il y a pas mal de jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte. Canak a un talent spécial. Mais ce qui est important, c’est de transformer ce talent en constance dans le travail pour arriver un jour à être une valeur sûre de ce championnat. Il aura un grand avenir s’il continue à travailler mais je suis optimiste. Mon rôle, c’est d’accompagner les joueurs qui veulent se développer. Et il faut se rappeler que la patience est une vertu."