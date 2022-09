Ronny Deila : "Le Club de Bruges possède une équipe incroyable mais le Standard peut gagner dimanche"

Après des débuts plutôt chaotiques en championnat, le Standard semble avoir trouvé la bonne carburation. Les rouches affichent en effet un bilan de 9 points sur 9 après leur victoire à Saint-Trond. Ce qui se traduit par une 6e place au classement de la Proleague. La confiance est donc de mise avant d’affronter le Club de Bruges, dimanche, à Sclessin. Un gros test pour les joueurs liégeois. Ronny Deila, l’entraîneur du Standard, en est bien conscient : " Bruges est bien sûr une équipe du top en Belgique mais aussi en Europe. Le club de Bruges est très performant depuis plusieurs saisons et le Standard va devoir évoluer à son meilleur niveau pour pouvoir rivaliser avec un tel adversaire. C’est donc un gros test qui nous attend ce dimanche mais je pense que l’équipe est en confiance après nos trois victoires consécutives. Nous allons pouvoir compter sur le soutien de nos supporters et de toute une ville. On verra bien ce que l’on peut faire mais on va tout donner pour gagner ce match ".

Ronny Deila a forcément suivi la prestation éblouissante du Club de Bruges, mardi, en Ligue des Champions, 0-4, à Porto. Le coach norvégien avoue que les Brugeois l’ont impressionné : " C’est en effet une sacrée performance. J’ai été vraiment sous le charme des Brugeois qui ont livré une prestation sans failles. Ce n’est vraiment pas banal de l’emporter ainsi en déplacement en Coupe d’Europe, qui plus est sur un tel score. Bruges a gagné ses deux matches jusqu’à présent en Champions League, et cela contre le champion du Portugal et un des ténors de la Bundesliga. Cela veut tout de même dire quelque chose. Selon moi, le Club de Bruges est la meilleure équipe de notre compétition avec l’Antwerp et Genk mais les Brugeois parviennent aussi à briller sur la scène européenne ". Malgré ces éloges, Rony Deila croit fermement aux chances du standard : " On a une bonne équipe, organisée, sérieuse et disciplinée. Nos joueurs sont très motivés et le montrent chaque jour à l’entraînement. C’est vraiment un grand match pour nous ainsi que pour les supporters et comme je l’ai dit, c’est un très bon test qui nous attend ce dimanche ".

Pour affronter le club de Bruges, Ronny Deila ne pourra toutefois pas disposer d'un effectif au complet. Deux défenseurs manquent à l’appel : Nathan Ngoy, qui sera absent quatre à six semaines, et Kostas Laifis mais l’entraîneur liégeois reste confiant malgré tout : " Nous avons quelques blessés mais nous disposons désormais d’un groupe étoffé et j’ai des solutions pour remplacer les absents. C’est un match que tout le monde veut jouer. On a vu à l’entraînement une intensité maximale. C’est de bon augure pour dimanche même si je m’attends à un match compliqué. Face à un tel adversaire, la moindre erreur se paie cash. Donc, à nous de ne pas (trop) en commettre. Nous devrons rester concentrés durant 90 minutes, agressifs dans les duels et très disciplinés en défense. Et puis, il faudra essayer de profiter des occasions que nous allons nous créer, en nous montrant efficaces devant le but adverse. Même si notre adversaire évolue à un très haut niveau, je suis convaincu que nous avons les moyens de faire douter et pourquoi pas de battre cette équipe brugeoise ".