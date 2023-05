Ronny Deila : "Je ne sais pas s’il y a eu des contacts avec mon agent, mais si Bruges est intéressé je devrai prendre une décision"

Le Standard a reçu une belle claque face à Westerlo ce samedi. Mais les Rouches pourraient en recevoir une deuxième avec un départ de Ronny Deila pour le Club Bruges. Le T1 du Standard n’a pas encore pris sa décision, et est resté assez flou à ce sujet au micro de Vincent Langendries à l’issue du match.

Le Standard n’a plus rien à espérer en cette fin de saison. Enfin si. Une chose. Que Ronny Deila, "le coach du renouveau" soit encore là la saison prochaine en bord de Meuse. Le souci, c’est que le Club Bruges a manifesté un intérêt à son égard.

"Je ne sais pas d’où vient l’information. Cela peut venir de Bruges, parce que ça ne vient pas de nous. Je suis donc toujours honnête. Et j’ai déjà dit : je n’ai pas d’offre. Et il n’y a aucun contact entre les deux clubs pour le moment. Car nous avons un défi à relever. Voilà ce qu’il en est."

Et d’ajouter : "C’est peut-être mon agent et peut-être aussi les autres candidats. Ce sont des informations qui sortent de la presse. C’est toujours comme ça dans le football. C’est à propos des joueurs, c’est à propos de moi,… Mais les choses qui sortent doivent être sûres à 100% et la rumeur de Bruges n’est pas vraie."

Ronny Deila pourrait donc rester au Standard ? "Oui, parce que j’aime être ici. C’est un travail fantastique. Et puis, on verra. On dit toujours que lorsque les opportunités arrivent, il faut prendre une décision. Mais je ne suis pas gratuit. Ce n’est pas comme si j’essayais d’aller quelque part et comme si j’avais essayé. S’il y a des opportunités, alors c’est une négociation entre les clubs."

Mais y a-t-il bien eu des négociations ? La réponse du coach est surprenante : "Je ne sais pas, s’il y a eu des contacts c’est avec mon agent donc je ne sais pas."

Restera ? Restera pas ? De toute façon, Deila est heureux au Standard : "Bien sûr que je suis heureux à Liège. Je vois aussi l’avenir ici. Mais en même temps, on parle de Bruges. C’est une décision que je dois prendre. Mais pour l’instant, je ne le sais pas. Et avant de choisir, il faut que je sache ce qu’ils veulent et ensuite, on partira de là. Mais maintenant la situation n’est pas agréable sur tout ce qui a été dit. Donc, nous verrons ce qui se passera", conclut Ronny Deila.