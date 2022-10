Ronny Deila impatient d’affronter Charleroi : "Des matches comme celui-ci, c’est génial"

Alors que le Standard est actuellement 6e au classement, l’heure d’un premier bilan a sonné pour Deila et les siens. Et le T1 Rouche se veut positif : "Je regarde les performances et nous avons ce que nous méritons, ni plus ni moins. C’est mon opinion. Nous avons perdu cinq matches mais nous avons fait de gros progrès. Et ce n’est donc pas une coïncidence si nous commençons à gagner des matches. Mais nous avons encaissé des buts et perdu cinq fois. C’est la principale différence avec les cinq premiers. Donc nous devons continuer à être très bons en défense et nous devons améliorer notre jeu offensif. C’est l’essentiel. Maintenant, comment pouvons-nous nous procurer plus d’occasions ? Nous devons trouver l’équilibre entre l’attaque et la défense. Et c’est ce sur quoi nous travaillons tout le temps maintenant pour y arriver."

Le travail, ça se ressent d’ailleurs chez les joueurs. Et le coach en est aussi conscient : "Je pense que les joueurs le sentent, nous le sentons tous. Tout le monde peut le voir que les améliorations ont été énormes pour l’équipe ces trois derniers mois et c’est ce que vous devez regarder. J’espère que nous pourrons continuer à être aussi performants que nous le sommes, parce qu’alors nous continuerons à prendre des points. Et comme je l’ai dit, la culture, l’attitude que les garçons montrent est au top. Je ne peux pas demander plus. Donc je crois qu’avec ce genre d’engagement, tout est possible. Si nous pouvons nous développer autant que nous l’avons fait les trois derniers mois pour les trois prochains mois, alors je pense que nous pouvons avoir une bonne saison."

Charleroi – Standard, c’est ce dimanche à 18h30.