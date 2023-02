Ronny Deila heureux du retour de Renaud Emond : "Un troisième attaquant, c'est plus d'options pendant un match"

Renaud Emond, écarté des terrains par une blessure au genou depuis plus de cinq mois, devrait fêter son retour sur la pelouse de Sclessin ce dimanche face à Courtrai. Un retour qui satisfait son entraîneur, Ronny Deila, en manque de solutions en attaque ces dernières semaines.

Après les départs de Denis Dragus, et d'Abdoul Tapsoba, les choix étaient limités pour le technicien norvégien avec les seuls Noah Ohio et Stipe Perica disponibles.

"Jacob Barrett Laursen se rapproche d'une revalidation complète, il s'est entraîné avec le groupe ce vendredi, mais c'était une séance assez calme, a souligné Ronny Deila au moment de faire le bilan médical de son équipe en conférence de presse ce vendredi. Je ne pense pas qu'il fera partie du noyau ce week-end. Filippo Melegoni (sorti blessé face au Cercle le week-end dernier, ndlr) est également proche d'un retour, j'espère qu'il sera prêt pour dimanche, mais c'est encore top tôt pour le dire. Quant à Renaud Emond, je pense qu'il fera partie de l'équipe. Il s'entraîne de mieux en mieux, et je pense qu'il pourra jouer quelques minutes. C'est important de pouvoir compter sur le retour d'un autre attaquant, cela nous offre plus d'options pendant le match. Quand on joue avec deux attaquants comme il y a deux semaines, c'est important d'en avoir un troisième sur le banc."