Ronny Deila fait le point sur le mercato du Standard : "On aimerait avoir Pieter Gerkens la saison prochaine"

La fin de championnat montre le bout de son nez en Belgique avec seulement 4 matchs de Playoffs restants. Il est donc temps pour les différents clubs d’entamer le mercato. Et du côté du Standard, Ronny Deila fait le point.

Ces derniers jours, les rumeurs de négociations entre le Standard et Pieter Gerkens, un ancien anderlechtois évoluant à l’Antwerp, vont bon train. Et il y a une raison à cela. Ronny Deila, le coach norvégien des Rouches, admet que le club a pris contact avec celui-ci en vue de la saison à venir. "C’est un joueur qu’on a pris en considération, car on le connaît bien. Il a de l’expérience et est intelligent sur le terrain et en dehors. De plus, il a de bonnes valeurs. Il est très bon dans le rectangle et sait marquer. Il n’a pas eu de chance cette saison, car il a souffert de nombreuses blessures. Mais je pense que c’est un joueur qui peut nous aider à nous améliorer. Je ne sais pas à quel point on est proche de le signer. Je n’ai pas encore de contact avec lui personnellement. Toutefois, il est clair que c’est un joueur que l’on aimerait avoir pour la saison prochaine."

Concernant les joueurs de son groupe, Ronny Deila sait qu’il est important d’en garder la majorité afin d’entamer la saison 2023-2024 au mieux. "Notre noyau est très important et j’espère le garder. Mais, on arrive à une plaque tournante pour l’an prochain. On a beaucoup de joueurs en fin de contrat et en prêt. Heureusement, il y a les jeunes du club qui sont très consistants. Il faudra aussi être performant sur le marché des transferts pour trouver des bons joueurs avec une mentalité remarquable."

Parmi les joueurs de son noyau qui arrivent en fin de contrat, le coach en évoque deux qu’il souhaite particulièrement garder. "Gojko Cimirot est définitivement un gars que j’aimerais conserver. Il a été très bon récemment et a de belles années devant lui. Il fait partie de l’ADN de ce club. J’espère qu’on va le prolonger au moins pour la saison prochaine et plus si possible. Filippo Melegoni dit dans les médias qu’il veut rester. Ça fait du bien de voir cela. Il reste fort jeune. Il est grand et a un bon physique, ce qui est important dans ce championnat. Je veux qu’il reste. Je pense qu’on n’a pas encore réussi à extraire tout son talent. C’est toujours ce qu’on recherche, avoir un joueur dont on peut faire monter le niveau d’un cran. Il s’améliore continuellement et a bien plus de choses à montrer selon moi. Il peut jouer à plusieurs postes, a une bonne mentalité et aime ce club. Ce sont des avantages qui nous donnent envie de prolonger l’aventure avec lui."