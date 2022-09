Ronny Deila est en train de métamorphoser le Standard : "il fait un boulot remarquable"

Le Standard serait-il en train de renaître ? Envie, pressing, et collectif soudé, les Liégeois ont livré une de leur meilleure prestation de ces dernières années en battant de manière magistrale un Club de Bruges sans idée et encore euphorique de son succès à Porto. Une victoire qui porte la griffe de Ronny Deila, le nouveau coach à succès de Sclessin.

"C’est intéressant de constater à quel point les joueurs du Standard prestent à un niveau supérieur par rapport à la saison précédente. Car hormis le double buteur (Philip Zinckernagel ndlr), ce sont des joueurs qui étaient déjà tous présents au club" explique Stephan Streker. "Il y a encore quelques mois, ils étaient insultés et aujourd’hui, ils symbolisent le renouveau du Standard. Les nouveaux venus sont pour le moment sur le banc et quand ils montent au jeu, ils apportent. Finalement, le onze est meilleur et le banc est plus fort que jamais" poursuit le consultant.

Un renouveau caractérisé par un homme : Ronny Deila. Arrivé à l’intersaison en même temps que les nouveaux propriétaires, l’entraîneur norvégien est en train de transformer le Standard. "Il fait un boulot remarquable. Il a lancé William Balikwisha qui ne jouait pas l’année passée. Il fait travailler défensivement Selim Amallah" souligne Marc Wilmots, notre nouveau consultant. "Si les joueurs se sentent mieux mentalement, c’est parce qu’ils ont un coach qui veut jouer vers l’avant, ce qui n’était plus trop le cas auparavant. Un joueur comme Amallah était frustré d’une telle situation" ajoute Nordin Jbari.

Passé entre autres par le New York City FC en MLS, Ronny Deila a été marqué par la culture sportive outre atlantique. "C’est un coach à l’américaine. Toutes les valeurs qui sont les siennes et qu’il prône témoignent du fait qu’il s’agit d’un entraîneur moderne influencé par la culture sportive qui est à mon sens la plus élevée" conclut Stephan Streker.