Ronny Deila dévoile les plans du Standard : "Investir dans les bons joueurs et développer nos jeunes"

Le Standard n’a déjà plus le droit à l’erreur. Dimanche, les Liégeois se déplacent à Courtrai à l’occasion de la 6e journée de Pro League. Une rencontre lors de laquelle le matricule 16 devra éviter de se mettre trop de pression.

"Il y a trop de stress au Standard, et ce depuis bien longtemps", a déclaré Ronny Deila en conférence de presse vendredi. "Nous devons accepter notre situation pour aller de l’avant. C’est impossible de performer si nous gardons en tête les grands résultats qu’a obtenus le Standard par le passé. Nous sommes loin du niveau qu’avait le club il y a 10 ans. Et actuellement, nous ne pouvons pas concurrencer les meilleures équipes du championnat. Nous devons construire pour le futur, investir dans les bons joueurs et développer nos jeunes. Nous devons avoir des objectifs élevés mais réalistes. Si l’équipe actuelle parvient à décrocher une place dans le Top 8, nous pourrons parler de réussite".

Investir dans les bons joueurs : tel est le plan du Standard, qui ne possède pas la même enveloppe que les autres cadors belges. Les Liégeois ont d’ailleurs misé sur Osher Davida, arrivé en provenance de l’Hapoel Tel Aviv ce mardi. "C’est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. C’est un ailier puissant, rapide et gaucher. Il a eu une bonne attitude cette semaine et on sent que c’est un joueur qui n’a pas peur. Ce qui est important quand on évolue au Standard. Il a déjà joué de grands matchs dans le passé et il a confiance en lui. Il est prêt", a commenté le coach norvégien.