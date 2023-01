Ronny Deila, coach du Standard : "Nous n’avons pas d’argent à dépenser pendant ce mercato"

Le Standard de Liège reçoit Saint-Trond vendredi pour le compte de la 19e journée de Pro League. Une première rencontre après l’ouverture d’un mercato qui s’annonce très calme pour les Rouches, qui auraient pourtant bien besoin de quelques renforts. Ronny Deila s’est présenté en conférence de presse très honnête sans être pour autant pessimiste, conscient qu’il va devoir faire "avec ce qu’il a" pour le reste de la saison.

Le coach, la claque face à l’Antwerp a marqué une prise de conscience : "Pendant le stage, ce n’était vraiment pas terrible ce que l’on a montré, on est de nouveau tombé dans une spirale négative. Mais avec ce qui est arrivé à l’Antwerp, on s’est réveillé. On a beaucoup appris de tout cela. Et désormais, je veux que l’on développe un jeu contre lequel les autres équipes n’aimeront pas jouer. On a un bon feeling avant le match de vendredi, on a hâte d’y être."

Le sujet qui occupe de nombreux clubs en ce début janvier, c’est le début du mercato hivernal : "J’ai toujours des souhaits, on recherche actuellement des joueurs pour le court terme et le long terme. Mais pour l’instant nous n’avons pas d’argent pour faire quoi que ce soit. Et c’est sûr que vous n’obtenez pas de tops joueurs sans argent. On doit trouver des jeunes prometteurs. On ne peut pas se permettre d’investir pour l’instant, on a le même montant d’argent que nous avions l’année dernière, rien de plus. […] On est encore dans une mauvaise situation financière, le club doit encore actuellement payer des dettes du passé donc on doit faire avec ce qu’on a, travailler au quotidien sans dépenser d’argent supplémentaire. C’est important de connaître cette réalité. Au dernier mercato on était l’un des clubs qui a le moins dépensé, on fera exactement la même chose cette année."

Deila joue clairement la carte de l’honnêteté, mais si cela risque d’inquiéter un peu plus les supporters :"C’est important de dire que nous n’avons pas d’argent à dépenser. Je sais que les attentes sont importantes. Mais je préfère être honnête à l’heure actuelle c’est important de rester sain financièrement. 20 millions de malus l’an dernier, c’est beaucoup et il faut en tenir compte. C’est la réalité. On doit comprendre où on est et c’est important que les gens à l’extérieur et les supporters le comprennent aussi."

Quid des probables départs de Nicolas Raskin et Selim Amallah ? "Oui si Nico et Selim partent, on pourra recruter un peu. Mais il y a le déficit à éponger aussi…"

Pour Deila, l’équilibre réside dans le mélange des profils : "Il faut trouver un bon équilibre entre des jeunes joueurs, d’autres à leur prime, et des plus anciens. Trop de jeunes, je n’aime pas ça non plus mais il faut aussi former des jeunes joueurs pour pouvoir les vendre plus tard et récupérer de l’argent. […] C’est un problème avec Nicolas Raskin et Selim Amallah, le club a participé à les rendre meilleurs et ils pourraient finir par partir gratuitement. Je ne trouve pas cela très juste."

Le coach ne veut pas se plaindre de la situation actuelle, mais il préfère que tout le monde en ait bien conscience : "Ce groupe actuel est un bon groupe. Tout le monde est content d’être là et a envie d’évoluer. Il y a beaucoup de talents. J’aime venir au boulot tous les jours. […] L’ambition c’est important, mais la réalité est importante aussi. Ils savent qu’ils ne viennent pas jouer pour des millions par an. Tout ce qu’on peut faire c’est jouer du bon football et atteindre l’Europe. C’est le but. Tout le monde au club espère plus d’argent pour le club."

Le Standard est actuellement sixième au classement, avec 29 points en 18 rencontres.