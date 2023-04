Ronny Deila champion avec le Standard? "Il faut un rêve et un grand objectif mais il faut aussi être réaliste"

L’important pour Deila, c’est le projet mais surtout, d’avoir les moyens de ses ambitions : "Si on me demande des choses qu’il n’est pas possible de réaliser, alors je perds de l’intérêt. Je sais que si tu travailles bien dans le temps, avec constance, tu peux accomplir de grandes choses. Je l’ai déjà fait à Stromgodset. Nous n’avions rien et nous avons été champions après six ans. Mais ça a pris six ans. On est plus avancé au Standard donc ça ne prendra pas six ans mais vous avez moins le temps dans des clubs comme le Standard".

La comparaison avec le club norvégien avec lequel il a été champion en 2013 après avoir remporté la Coupe en 2010 souligne une grande ligne du discours de Deila, l’amélioration continue. "Les résultats doivent s’améliorer, vous devez voir des progrès dans tout ce que vous faites et si vous perdez vos joueurs tous les ans, ce n’est pas possible. Vous devez avoir de la constance".

Une ligne directrice et de la stabilité, c’est ce qui semble manquer au Standard depuis plusieurs saisons. S’il est satisfait de sa première saison chez les Rouches, Deila veut "passer au niveau supérieur" avec un mix entre jeunesse et joueurs confirmés.

Avec le titre comme objectif ? "Il faut un rêve et un grand objectif mais il faut aussi être réaliste", tempère Deila. "Je pense que se battre pour l’Europe est un objectif plus réaliste, mais gagner, tout est possible, mais c’est plutôt un rêve", précise le coach norvégien. Un rêve qu’il pense tout de même pouvoir atteindre en Cité Ardente : "Nous avons un avantage incroyable comparé à de nombreux autres clubs. Quand on parle d’histoire, de supporters, de la passion dans cette ville, le stade, l’atmosphère. Les installations sont très bonnes. On a une base solide sur laquelle on peut s’appuyer".

Les fondations sont là et il faut désormais passer à la vitesse supérieure car le Norvégien a l’impression d’avoir tiré le meilleur de ses joueurs et de son staff cette saison et que "vous ne pouvez pas tromper les supporters".