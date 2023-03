Ronny Deila avant Standard – Zulte-Waregem : "Nous pouvons gagner nos cinq prochains matches"

Alors qu’il ne reste plus que cinq journées de championnat avant les Playoffs, le Standard occupe actuellement la 7e place, à quatre points du Top 4. Après s’être inclinés au Club de Bruges, 2-0, les Liégeois espèrent retrouver leur rythme de croisière en renouant avec la victoire ce samedi contre Zulte-Waregem.

Ronny Deila, l'entraîneur du Standard, n'a toutefois pas encore digéré cette défaite concédée au stade Jan Breydel : "Je regrette un peu notre manque d’agressivité face aux Brugeois. Je pense qu’on pouvait faire beaucoup mieux. On s’est créé des occasions et on a eu la possession. Je pense qu'on a quand même fait douter cette équipe de Bruges. Après la défaite contre Courtrai, nous avons réalisé une belle série avec un bilan de 7 points sur 12 face à l’Union, Anderlecht, Westerlo et Bruges avec trois de ces matches disputés en déplacement. C’est donc un bilan satisfaisant même si je trouve que nous méritons mieux que notre 7e place". Pour la suite, le coach norvégien se montre confiant mais aussi réaliste : " On peut gagner nos 5 prochains matchs. Ce n’est pas impossible surtout avec 3 rencontres à Sclessin. Mais on est aussi capable de tout perdre car l'équipe peut parfois se montrer inconstante même si on est sur le bon chemin. Le Standard est plus difficile à battre qu’avant ".

Renouer avec la victoire

Après ce coup d’arrêt, le Standard espère donc se relancer ce samedi face à Zulte-Waregem, qui occupe la 17e et avant-dernière place. Une équipe flandrienne qui lutte pour son maintien et qui vient de limoger son entraîneur. Mbaye Leye a en effet été limogé ce mercredi. "Après Bruges, le Standard va donc à nouveau affronter une équipe qui vient de changer de coach, ce qui n'est pas l'idéal. On ne sait pas comment l’équipe va réagir. En tout cas, si on reproduit la même performance que face à Westerlo, on gagnera ce match ".

Toujours sans Ngoy et Laursen

Pour affronter Zulte-Waregem, Ronny Deila pourra compter sur la quasi-totalité de son noyau, à l’exception de Nathan Ngoy, opéré du tendon du biceps fémoral en décembre dernier mais qui pourrait reprendre les entraînements le mois prochain, et de Barrett Laursen. Le défenseur danois est retourné dans son pays suite à des problèmes d'ordre privé. Ronny Deila ne sait toujours pas quand il pourra à nouveau compter sur les services de son arrière gauche. C’est donc avec un noyau inchangé que le Standard affrontera Zulte-Waregem ce samedi à Sclessin.