Ronny Deila avant Standard – OHL : "On a montré qu’on n’a pas un assez bon niveau actuellement"

À l’approche du match du Standard face à l’OHL, Ronny Deila était en conférence de presse ce vendredi. Le coach norvégien attend une réaction de son équipe ce dimanche après la débâcle face à Westerlo, synonyme de douzième place en championnat avec 4 points sur 12. Pour affronter les Louvanistes, le T1 liégeois devra faire sans Selim Amallah, suspendu.

C’est peu dire que Ronny Deila n’a pas aimé ce qu’il a vu samedi dernier, lors de la défaite 4-2 du Standard sur la pelouse de Westerlo. "La performance n’était pas assez bonne, tout le monde était d’accord, explique d’entrée Deila. Je peux accepter de perdre quand on est organisés et disciplinés, mais là on ne l’était pas. Et sans organisation et discipline, on n’est rien. Ce n’est pas comme si nos joueurs étaient dix fois meilleurs que ceux des autres équipes."