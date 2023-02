Ronny Deila avant Standard – Courtrai : "Je pense réellement qu’on peut l’emporter ce week-end"

Avec encore dix rencontres à jouer dans la phase classique, les rouges et blancs peuvent toujours espérer atteindre les play-offs 1. Actuellement sixièmes, ils ne sont qu’à trois points du Club Bruges et de ceux-ci. "Aussi longtemps qu’on aura une chance de recoller au top 4, ce sera l’objectif. On peut atteindre ce que l’on veut mais pour cela on doit performer. Au fond, on doit avoir cette croyance et cette envie de jouer les play-offs 1. On doit montrer ça dans chaque match. Et je pense que ça s’est vu ces dernières semaines", se réjouit Ronny Deila.

Kostas Laifis, lui, sait déjà qu’il devra être attentif à un joueur et ancien équipier en particulier. "Courtrai a un bon buteur. Felipe Avenatti est un très bon joueur. Il n’a pas réussi à se trouver lorsqu’il jouait ici au Standard mais il sait comment garder et donner le ballon. De plus, il a une très bonne finition et est performant dans les airs. On devra être attentif à lui."

Le défenseur appréhende dimanche et sait qu’il faudra être lucide pendant l’entièreté des 90 minutes. "Je m’attends à un match similaire à celui face au Cercle Bruges. On est prêt pour cela avec l’équipe. Au vu de leur place au classement, ils se battent et n’ont rien à perdre. Ils risquent de tout donner et on devra être concentré à 100% si on veut l’emporter."