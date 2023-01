Ronny Deila avant le derby à Seraing : "Il est temps pour le Standard de renouer avec la victoire"

Sur papier, c’est un match abordable qui attend le standard ce samedi à Seraing. Un déplacement de… 5 kilomètres à peine, chez la lanterne rouge qui n’a pas encore remporté le moindre match cette saison à domicile. Pourtant, du côté de Sclessin, on prend cette rencontre très au sérieux.

Ronny Deila, l’entraîneur du Standard, en apparence serein, se méfie en effet de ce derby, d’autant qu’à l’aller, les rouge et noir avaient créé la surprise en l’emportant à Sclessin, 0-2. Le coach norvégien n’a pas oublié cette rencontre : " Je m’en souviens très bien. C’était une grosse déception. Nous étions passés à côté de notre match et Seraing m’avait impressionné. C’est un adversaire à ne pas sous-estimer. Mais depuis ce match, le Standard a bien progressé, surtout sur le plan défensif mais aussi dans la possession du ballon. Nous avons une revanche à prendre mais pour cela, il faudra éviter de reproduire les mêmes erreurs qu’à l’aller. Je suis confiant, malgré le partage concédé face à Saint-Trond. Bien sûr, ce n’était pas suffisant à mes yeux mais nous sommes sur la bonne voie. Les joueurs sont très motivés et le travail va finir par payer. Le groupe est en parfaite osmose et l’ambiance est très bonne même si après le stage, le contexte était plus compliqué. Il s’est passé des choses plus négatives mais les joueurs regardent à nouveau tous dans la même direction. Nous devons reprendre notre marche en avant ".

Si le Standard n’affiche pas les mêmes statistiques que Seraing, la dernière victoire des Rouches en championnat remonte toutefois au 29 octobre (victoire 0-3 à Zulte-Waregem). Depuis, les Liégeois, ont subi deux revers (à Eupen et contre l’Union) et obtenu deux partages (à Gand et face à Saint-Trond). " Il est temps de mettre un terme à cette spirale négative et de renouer avec le succès mais j’ai un bon feeling et je sens que l’équipe a faim de victoires " a déclaré Deila qui a hâte de disputer ce derby dans un stade qui sera copieusement garni pour l’occasion.

Pour ce derby, le coach norvégien disposera de la quasi-totalité de son effectif, à l’exception des trois blessés de longue date. Gilles Dewaele (rupture du ligament croisé antérieur du genou), Renaud Emond (fissure et inflammation du tendon rotulien) et Nathan Ngoy (tendon du biceps fémoral) demeurent indisponibles alors que Gojko Cimirot, confronté à de petits soucis physiques, n’a repris les entraînements que ce jeudi. L’international bosnien devrait toutefois être présent ce samedi pour affronter le FC Seraing.

Ronny Deila a également évoqué le retour d’Abdoul Tapsoba cette semaine dans le noyau A mais pour l’entraîneur du Standard, l’attaquant burkinabé, relégué depuis le mois d’août dans l’équipe U23 qui évolue en Challenger Pro League, doit se trouver un club (sous forme de prêt) pour pouvoir jouer et emmagasiner de l’expérience. Manifestement, l’entraîneur du Standard ne compte donc pas sur Tapsoba dont l’avenir semble s’éloigner de Sclessin.