Ronny Deila avant le Clasico : "Ça va être compliqué pour Anderlecht de nous attraper"

Le coach a d’ailleurs été très attentif au dernier match des Mauves afin de pouvoir préparer au mieux son équipe. "J’étais dans le stade lors d’Anderlecht – Ludogorets Razgard ce jeudi. Je pense que c’était important pour moi d’aller là-bas et les voir en direct car on voit plus de choses quand on est sur place. J’avais déjà été les observer plusieurs fois en début de saison. Mais vu que depuis cela, ils ont un nouveau coach, un nouveau style de jeu et de nouveaux joueurs, c’était intéressant de m’y rendre. Ils ont bien joué et il y avait une meilleure atmosphère que lors de ma dernière visite. Leur équipe a bien changé depuis notre dernière rencontre. Ils ont un système dans lequel ils sont consistants. Ils ont beaucoup de joueurs techniques et ont l’air d’avoir plus d’harmonie qu’avant. Cependant, le match a dû être difficile physiquement pour eux vu qu’il s’est terminé par une séance de tirs au but."

Au vu des prolongations jouées dans leur dernière partie, les Anderlechtois risquent d’être moins en forme que les Rouches. Un léger avantage face auquel Ronny Deila reste méfiant. "C’est difficile de dire si ça va nous aider mais évidemment d’un point de vue analytique, on a une plus grande chance de l’emporter. Il y a une grande différence lorsque l’on dispute une compétition européenne le mercredi ou le jeudi et qu’on rejoue le dimanche que quand on la joue le mardi. Donc, vu qu’ils n’auront eu que trois jours de répit, cela pourrait changer quelque chose. C’est un avantage en termes de statistiques. Mais j’ai déjà vécu des situations similaires lorsque j’étais au Celtic. C’est gérable et avec une victoire ça aide encore plus."