Ronny Deila avant le "Clasico" : "C’est un peu comme une finale de Coupe […] une seule chose compte, c’est la victoire !"

Le Standard reçoit Anderlecht ce dimanche soir dans ce qui sera le tout premier Clasico sous les ordres de Ronny Deila. Un match que le coach a hâte de voir débuter, alors qu’il compte bien sur les supporters pour mettre une ambiance incroyable dans le stade.

"C’est un grand rendez-vous qui nous attend ce dimanche. C’est un peu comme une finale de Coupe, peu importe ce qui s’est passé avant ce match, nous devons être prêts pour affronter Anderlecht. On a bien préparé ce Clasico et on va essayer de gagner ce match. Bien sûr on est déçu de ne pas être revenus de Malines avec les trois points, mais on va tout faire pour l’emporter dimanche. Je sais que c’est une rencontre très importante pour nous et nos supporters. À nous de démarrer ce match pied au plancher et prendre à la gorge cette équipe d’Anderlecht qui est actuellement en plein doute. Une seule chose compte pour nous, c’est la victoire. On va tout faire pour y parvenir."

Le match a été très bien préparé par Deila et ses troupes : "On me parle de ce match depuis longtemps, en fait depuis que je suis arrivé à Liège. J’ai entendu beaucoup de choses sur ce Clasico face à Anderlecht. Contre Bruges et l’Antwerp c’était déjà fantastique. Si l’ambiance est encore un cran au-dessus dimanche, alors ce sera vraiment incroyable. Personnellement j’apprécie de genre de matches avec beaucoup d’intensité, de l’enthousiasme et de la ferveur dans les tribunes. En tout cas pour gagner, on devra reproduire les mêmes prestations que contre Bruges et l’Antwerp. On sait ce qu’on doit faire pour être performants et remporter ce Clasico. Il faudra tout donner dès le coup d’envoi et profiter du soutien de nos supporters pour décrocher une nouvelle victoire à Sclessin. Les joueurs savent exactement ce qu’ils devront faire sur le terrain."