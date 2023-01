Ronny Deila après Standard – Eupen : "Une performance sur laquelle on peut construire"

Soirée festive pour le Standard qui a disposé sans trop de problèmes d’Eupen vendredi soir en s’imposant 3-1 devant son public. Le coach des Rouches Ronny Deila était particulièrement satisfait de la prestation des siens au terme de la rencontre.

"On n’a pas eu un départ facile avec ce but qui tombe très tôt mais on a eu le mérite de rester très calmes", a déclaré Deila au micro d’Eleven Sports.

"On a très bien attaqué aujourd’hui. On a joué plus vers l’avant, on a attaqué beaucoup plus les espaces. Il y avait davantage de variation dans notre jeu. C’est quelque chose que nous recherchions."

En ce sens, le coach norvégien a voulu souligner l’apport de Noah Ohio. "Il nous amène quelque chose, il nous a fait du bien ce soir. Il a bien aidé Stipe et il s’est mis en évidence"

"Défensivement, c’était solide pendant toute la partie", a poursuivi Deila. "C’est une bonne performance sur laquelle on peut construire. Si on est organisé comme cela, que tout le monde fait son travail, c’est-à-dire défendre ensemble, attaquer ensemble. Alors c’est toujours difficile de jouer contre nous", a conclu le coach du Standard.