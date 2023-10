Ronny Deila après son retour raté à Sclessin et le 3/12 de Bruges : "Ça se joue sur des détails, on doit être plus tueurs"

Décidément, les débuts de Ronny Deila à Bruges sont plutôt chahutés. Alors que les Blauw&Zwart avaient sorti la tête de l’eau jeudi en s’imposant sur la pelouse de Bodo Glimt, ils ont replongé ce dimanche en s’inclinant sur la pelouse du Standard (2-1). Une défaite qui fait mal, sur le fond comme sur la forme, et qui confirme une chose : Bruges est dans le dur et navigue en eaux troubles après ce 3/12 en championnat.

Sous le feu des projeteurs après ce nouveau faux pas, Ronny Deila a tenté de trouver des explications, à chaud, quelques minutes après la désillusion pour son retour à Sclessin : "Si j’ai des regrets ? C’est trop tôt pour le dire. On va devoir analyser ce match après coup. On a eu les plus belles occasions, on avait le ballon quasiment tout le temps. Mais on a concédé des buts trop facilement, surtout le 2e, qui est vraiment ennuyant. On a eu tellement d’opportunités pour dégager ce ballon mais voilà, ça arrive."

Le coach norvégien fait évidemment référence à ce dégagement loupé de Andreas Skov Olsen qui, boitillant, a trop tardé avant de céder son ballon. Au final, cette hésitation coûte cher aux Brugeois. Et pousse Deila à presque devenir fataliste : "Globalement, ça se joue sur des détails. On doit plus profiter de nos occasions. On doit être plus tueurs dans la dernière partie du terrain. On doit davantage se défendre. C’est trop "facile" ce qu’il s’est passé aujourd’hui."

Alors, Deila remet-il en cause la qualité de son groupe ? Manque-t-il ce fameux talent individuel pour espérer enrayer la spirale négative ? "On a énormément de qualités dans l’équipe. Quand on a commencé à imposer notre jeu en 1e mi-temps, on leur a posé pas mal de problèmes. On a eu de nombreux centres mais on n’était jamais dans le bon timing, où on n’était pas assez précis. On doit marquer plus de buts, gagner tous les matches. On l’a déjà fait donc on sait qu’on en est capable. Il faut juste continuer à travailler sur les détails. Défensivement, aussi, c’est une histoire de concentration."