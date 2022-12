Ronny Deila après le partage face à La Gantoise : "On peut dire que c'est une petite victoire"

Le Standard a souffert (21 tirs concédés), n'a rien montré offensivement (1 tir tenté) mais est reparti de Gand avec un point ce vendredi soir pour la reprise du championnat de Belgique (0-0). Un partage qui satisfait Ronny Deila, l'entraîneur du Standard.

"Oui, on peut dire que c'est une petite victoire. Nous avons affronté une très bonne équipe de Gand. Nous avons vraiment souffert ce soir... Avant le match, nous avions dit qu'il fallait montrer de l'engagement et de l'énergie. Je suis très fier de mes joueurs. Ils se sont battus les uns pour les autres. Nous avons arraché un point très important. Pas seulement parce que c'est un point à l'extérieur contre une très bonne équipe, mais parce que nous avons montré de quoi nous étions capables quand on était concentrés", a déclaré le coach norvégien au micro d'Eleven à l'issue de la partie.

Malgré l'inoffensivité de son équipe (1 tir tenté pour 0 cadré), Deila préfère retenir le point remporté avec le courage. "On n'a pas créé d'occasions. Parfois, on a besoin de souffrir. Si tu m'avais demandé avant le match si je serais content avec un 0-0 sans créer la moindre occasion, je t'aurais dit oui", a-t-il conclu.