Ronny Deila après le mercato : "Je ne suis pas déçu, le Standard restera compétitif"

Deux jours après la clôture d’un mercato hivernal, qui n’aura jamais été aussi calme du côté de Sclessin, Ronny Deila, l’entraîneur du Standard s’est exprimé sur les mouvements opérés par le club liégeois. Si le Standard a surtout cherché à dégraisser son noyau tout en se débarrassant des joueurs indésirables ou en conflit avec la direction, il a aussi transféré des jeunes joueurs pour le futur. En revanche, les souhaits du coach norvégien, qui espérait voir débarquer un attaquant en bord de Meuse, n’ont pas été exaucés mais celui-ci semble s’en accommoder. L’entraîneur norvégien estime même que l’équipe actuelle est armée pour terminer dans le Top 8.

Alors que le Standard se déplacera au Cercle de Bruges, ce samedi, Ronny Deila sait maintenant avec certitudes sur quels joueurs il pourra compter jusqu’à la fin de la saison. Les départs de Nicolas Raskin (aux Glasgow Rangers pour 2 millions) et de Selim Amallah (au Real Valladolid pour un million et demi) ont été actés après ceux de Denis Dragus (à la Genoa) et d’Aleksandar Boljevic (Hapoël Tel-Aviv). Rayon arrivées, le Standard a surtout acquis Ibe Hautekiet, qui constituait une priorité pour la direction liégeoise alors que le capitaine du Club NXT souhait lui aussi rejoindre Sclessin. Le défenseur a signé un contrat portant sur quatre ans et demi. Il devrait déjà entrer en ligne de compte pour l’équipe première cette saison, de quoi satisfaire Ronny Deila : " Nous avons recruté Ibe et aussi gardé Noé Dussenne, ce qui constitue un bon mix entre jeunesse et expérience. Il y avait aussi d’autres options qui n’ont malheureusement pas pu se faire ".

Ronny Deila aurait en effet souhaité l’arrivée d’un nouvel attaquant mais pas à n’importe quel prix. Finalement, aucune des pistes étudiées n’a pu aboutir. Fergal Harkin, le manager sportif, a pourtant sondé le marché et étudié certaines pistes, principalement du côté de la Suisse mais les négociations ont échoué. Aiyegun Tosin, le buteur béninois du FC Zurich, et Kaly Sène, l’avant sénégalais du FC Bâle, ne porteront pas (du moins cette saison) le maillot du Standard. Une situation qui ne perturbe pas le Norvégien : " Je ne suis pas surpris, ni déçu. Il faut rester réaliste vu la situation financière du club. Nous n’avons pas d’argent pour effectuer des transferts onéreux. Il faut penser à vendre des joueurs avant d’en acheter. Et puis, si un joueur doit nous rejoindre à cette période de l’année, il faut qu’il soit rapidement opérationnel et apporter quelque chose à l’équipe, autrement je préfère continuer avec le noyau actuel qui me donne satisfaction. Je peux même dire que c’est un noyau très excitant ".

Confiance dans le groupe actuel

Le coach nordique semble donc se contenter du noyau mis à sa disposition : " Je dispose d’un noyau de 24 joueurs. C’est suffisant pour moi, je n’en désire pas plus. Si des nouveaux joueurs débarquent l’été prochain, cela signifie qu’il y aura des départs. Cela dépendra aussi d’une éventuelle qualification en coupe d’Europe. En tout cas, il y a de la qualité dans ce groupe, composé majoritairement de jeunes joueurs qui ont encore une grande marge de progression. L’ambiance est excellente avec des joueurs qui travaillent dur pour progresser. Les joueurs sont toujours de bonne humeur et travaillent les uns pour les autres. J’en suis très fier et je vois l’avenir avec optimisme ".

Les fondations avant la construction

Selon Ronny Deila, le Standard est sur la bonne voie. Depuis l’arrivée des investisseurs américains de 777 Partners, bien des choses ont changé à Sclessin : " Ce qui a été fait ces six derniers mois au Standard est fantastique. Les dirigeants ont assaini le club sur le plan financier. Le noyau a été dégraissé car il y avait beaucoup trop de joueurs. Je dois dire aussi que l’ambiance dans le vestiaire est excellente alors qu’il y avait certaines tensions auparavant. Il y a vraiment un bon équilibre dans l’équipe entre les jeunes joueurs et certains cadres plus expérimentés. Et puis, avec les transferts, on a aussi fait des économies en matière de salaires. Je pense donc que les fondations ont été posées en vue de construire de belles choses à l’avenir ".

Les Playoffs 1, un rêve accessible ?

L’avenir à court terme, c’est une participation aux Playoffs 2. Le Standard occupe la 6e place mais à trois points seulement du Top 4 et des Playoffs 1 : " Comme je l’ai toujours dit, notre objectif est de terminer dans le Top 8 mais nous avons un rêve, celui de terminer dans le Top 4. Il y a encore pas mal de points à prendre mais la priorité sera de poursuivre l’aventure après la phase classique du championnat, en participant à des Playoffs, et si possible décrocher un ticket européen. Tout reste possible. A Nous de continuer à travailler comme nous le faisons depuis le début de la saison et je suis certain que nous serons récompensés ".