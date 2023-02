Ronny Deila après le Clasico : "Content avec ce point, on a été un peu chanceux à la fin"

Une bonne mentalité qui n'occulte pas la prestation moyenne du Standard : "Quand je vois notre performance, je ne pense pas qu’on a aussi bien joué que les dernières semaines, comme la semaine passée (contre l'Union, ndlr). Mais on a réussi à prendre quelque chose dans un match où on aurait pu être meilleurs. Je suis content avec ce point."

Interrogé sur la cause des difficultés traversées par ses troupes après leur bon premier quart d'heure, Deila évoque l'impact d'Amadou Diawara. Le pare-choc de l'entrejeu anderlechtois était à l'origine du second but de son équipe, et a été l'objet de longues discussions dans le vestiaire liégeois à la mi-temps. "On a beaucoup parlé de leur numéro 6. On n’a pas réussi à l’ennuyer, on a été beaucoup trop passifs, notamment dans le chef de Noah qui aurait dû aller sur lui et lui mettre la pression. J'étais assez irrité à la mi-temps car j'attendais plus, mais on est revenus. Je félicite les garçons, qui ont été chercher ce point. C’était important de prendre quelque chose dans cette rencontre et on se projette déjà sur la suite car il y a des matches sans cesse." Et le prochain match des Liégeois, ce sera ce samedi à domicile face à Westerlo.