Ronny Deila après la victoire face à Westerlo : "Le meilleur match du Standard depuis que je suis à sa tête"

Un Standard convaincant et séduisant l’a emporté face à Westerlo (2-0) ce samedi soir, à l’occasion de la 28e journée de Pro League. C'est évidemment avec un grand sourire que s'est présenté l’entraîneur liégeois Ronny Deila au micro de Pierre Deprez après la rencontre.

"C’était le meilleur match du Standard depuis que je suis à la tête de cette équipe. Nous avons joué comme une équipe du top ce soir. Nous avons bien fait les choses simples, nous avons joué ensemble et défensivement, ils ne sont pas rentrés dans notre rectangle. Offensivement, nous avons fait circuler le ballon rapidement et on a cassé les lignes durant tout le match. Nous devons continuer comme ça. Je suis heureux et fier de mes joueurs", a-t-il confié.

Très satisfait, Deila a également assisté à deux magnifiques buts, le premier de Donnum et le second signé Balikwisha : "Nous avons marqué deux très beaux buts. Nous aurions dû en mettre plus… mais le premier est digne de la Ligue des champions".