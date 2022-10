Ronny Deila après la victoire à Charleroi : "on voulait vraiment ces trois points et on les a eus"

Après le couac face à Seraing, le Standard a renoué avec la victoire dans un match intense et disputé face à Charleroi. Ronny Deila est satisfait de la prestation de ses hommes. Il peste par contre sur la décision de Nathan Verboomen d’exclure Jacob Barrett et Philip Zinckernagel.



"C’est un match dur, un 'derby'. On sait que ce genre de match va être serré. Je pense qu’on a plutôt bien contrôlé. Ils ne se sont pas vraiment créés d’occasions. Peut-être une ou deux. Mais cela peut arriver quand tu joues à l’extérieur. On était organisé. On a marqué en fin de mi-temps. Quand ils ont été réduits à dix, on aurait dû attaquer un peu plus. On voulait vraiment ces trois points et on les a eus. Je suis très content", assure Deila qui a longuement communié avec les fans liégeois présents au stade du Pays de Charleroi à la fin du match.