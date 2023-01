Ronny Deila, après la défaite du Standard : "Me remettre en question pour que l’équipe soit prête à chaque début de match"

Le Standard de Liège a perdu 4-1 à l’Antwerp ce dimanche après-midi. Une mauvaise rencontre des Rouches, pas vraiment aidés par l’exclusion de Cimirot en début de deuxième période alors qu’ils étaient déjà menés 3-1. Alors que revient tout de même aux Anversois, particulièrement inspirés dans ce match. Ronny Deila, le coach du Standard ne voulait pas se cacher après la défaite, il a répondu au micro d’Eleven.

Très déçu après cette défaite ? "Bien sûr je le suis. Avant tout, je veux dire qu’on a rencontré une très bonne équipe, ils sont vraiment très forts, surtout à domicile. Mais on n’était pas prêt quand le match a commencé. Le tout début de rencontre est clairement la partie la plus décevante. On n’était pas du tout agressif, on ne pressait pas assez, on ne courait pas assez, on n’était pas placé correctement. Je dois me remettre en question à ce sujet, je dois être capable de faire que l’équipe soit prête à chaque début de match. Je sais que l’équipe a envie. Mais la concentration n’était pas bonne. Peut-être qu’on a eu un excès de confiance avant la rencontre. […] On doit monter sur le terrain, défendre correctement, puis s’installer dans le match, grandir au fil de celui-ci. […] Mais on a fait trop d’erreurs. C’est avant tout ma responsabilité de m’assurer qu’ils soient prêts avant le match."

Une leçon à appliquer dès vendredi soir pour la réception d'Eupen à Sclessin.