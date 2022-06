Ronny Deila a dirigé son premier entraînement au Standard sous les yeux de Pierre Locht

Deila a fait connaissance avec son groupe. Et les joueurs ont pu découvrir la personnalité du nouveau boss. Sa personnalité et ses méthodes. En présence du CEO Pierre Locht mais pas des fans, le coach s’est montré peu directif. En retrait, il est encore en phase d’observation.



Les joueurs – dont les revenants Shamir, Avenatti et Bojlevic – se sont exercés dans une ambiance détendue et bon enfant. Après les tests physiques des derniers jours, on a activé un mode plus ludique avec notamment des petits jeux avec ballons.